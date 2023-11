Italia, Spalletti: “Eventuale rigore? Spero che Jorginho …” | VIDEO

Luciano Spalletti, C.T. dell'Italia, ha parlato di un eventuale rigore affidato a Jorginho durante la sfida contro la Macedonia del Nord

Conferenza stampa, ieri, per Luciano Spalletti - Commissario Tecnico degli Azzurri - alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Ecco cosa ha risposto il C.T. della nostra Nazionale in conferenza alla domanda su un eventuale rigore da affidare a Jorginho. Specialista un tempo, autore di un paio di sanguinosi errori nelle ultime gare in azzurro. Il video con le parole di Spalletti