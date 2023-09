Inter, tifosi vip e solidarietà: tutti uniti contro la SLA | VIDEO

I tifosi vip dell'Inter sostengono la ricerca contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica): bella iniziativa a tinte nerazzurre. Il video

All’Ospedale Niguarda di Milano gli "Inter-Nati", gruppo di tifosi vip formato da intellettuali, artisti e professionisti vari, tutti col nerazzurro nel cuore (dal presidente Stefano Boeri a star dello sport e della musica come Valentino Rossi e Max Pezzali), si sono riuniti per sostenere la ricerca e le cure contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Nel video, interisti illustri, dottori e soprattutto malati di SLA, hanno cantato tutti insieme un coro nerazzurro come a San Siro