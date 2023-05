Inter, numeri e gol più belli in stagione di Lautaro Martínez | VIDEO

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, è corteggiato da Tottenham e Manchester United, ma i nerazzurri non intendono cederlo. Ecco perché

Lautaro Martínez, attaccante argentino dell'Inter, è corteggiato da Tottenham e Manchester United. Nonostante le sirene della Premier League, però, i nerazzurri sono intenzionati a blindare il 'Toro', classe 1997, visto anche che si tratta del futuro capitano della squadra. Finora, in questa edizione della Serie A, Lautaro ha segnato 17 gol in 32 partite disputate. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', dunque, vediamo i numeri stagionali del centravanti sudamericano ed i suoi gol più belli per il 2022-2023