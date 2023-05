Il presidente del Senato Ignazio La Russa, super tifoso dell'Inter scherza sul derby di ritorno di Champions contro il Milan

In vista del derby di ritorno tra Inter e Milan, ecco le parole del tifoso nerazzurro, Ignazio La Russa. "C’è un derby, non lo sapevo. Non sono scaramantico, quindi sapete come la penso". Queste le sue parole ai margini della presentazione del premio giornalistico ‘Almerigo Grilz’, a Milano