Inter-Milan 1-0, le coreografie del derby di Champions League | VIDEO

Ieri sera si è disputato il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Ecco le coreografie delle due curve nel video

Ieri sera, a 'San Siro', si è disputato il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. I nerazzurri hanno battuto i rossoneri per 1-0. La squadra di Simone Inzaghi, quindi, ha eliminato quella di Stefano Pioli dalla competizione, centrando l'obiettivo della finale del torneo, in programma a Istanbul per il prossimo sabato 10 giugno. In questo video della redazione di 'GazzettaTV' vediamo le coreografie della Curva Nord, cuore del tifo interista e della Curva Sud, fulcro, invece, del tifo milanista