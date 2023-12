Inter, Inzaghi a confronto con i tecnici nerazzurri più vincenti | VIDEO

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, sta guidando i nerazzurri al primo posto nella classifica di Serie A e agli ottavi di Champions League

Simone Inzaghi è nel punto più alto della sua gestione all'Inter, in riferimento non solo ai risultati, ma al completo possesso del mondo nerazzurro: dalla gestione mentale ai singoli migliorati, oggi è sulla scia dei grandi del passato. Ecco il confronto con i più vincenti allenatori interisti in questo video delle redazione di 'GazzettaTV'