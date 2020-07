INSTAGRAM – Ibrahimovic a Milanello: “Il Presidente sta arrivando” | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è reduce dal blitz a Montecarlo dal suo procuratore Mino Raiola. Ibrahimovic, per il quale, negli ultimi giorni, si sono aperti importanti spiragli per la permanenza in rossonero anche nella stagione 2020-2021, è appena rientrato al centro sportivo rossonero di Milanello, sempre in elicottero: il tutto testimoniato dal video pubblicato dallo stesso Zlatan sul suo account ufficiale di ‘Instagram‘.

