Inghilterra-Italia 3-1, Agresti: “Buoni segnali dalla Nazionale” | VIDEO

L'Italia di Luciano Spalletti ha perso in Inghilterra. Per andare agli Europei deve vincere le prossime due gare. Ma non è tutto da buttare

Ieri sera, a Wembley (Londra) si è disputata Inghilterra-Italia, partita valida per la qualificazione agli Europei 2024. Vittoria inglese, 3-1, e la Nazionale dei Tre Leoni ha così staccato il pass per Euro2024 in Germania. Gli Azzurri, invece, dovranno vincere le prossime due partite contro Macedonia del Nord (in casa) e Ucraina (in trasferta) per poterlo fare. Ecco, in questo video, il commento di Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport' sulla gara dei ragazzi di Luciano Spalletti