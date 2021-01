Il treno saccheggiato e non solo: 5 cose che non sai su Mandzukic | VIDEO

Mandzukic, cinque cose che non sai sul croato

Mario Mandzukic è stato il secondo acquisto del mercato di gennaio del Milan. Arrivato da svincolato dopo l'esperienza all'Al Duhail, il croato ha giurato di stare benissimo fisicamente a causa di allenamenti individuali negli ultimi mesi. Dopo un piccolo fastidio che gli ha fatto saltare il derby di Coppa Italia, il numero 9 rossonero ritornerà a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta contro il Bologna. Una personalità forte quella di Mandzukic, che negli anni si è reso protagonista di episodi alquanto curiosi. Sapete di quando ha saccheggiato un treno? O di quando ha mangiato cinque pizze in un giorno? Ecco cinque cose che non sai su di lui.