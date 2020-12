Ibrahimovic riprende su ‘Instagram’ la sua nuova proprietà terriera

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Nei giorni scorsi, come ormai noto, Zlatan Ibrahimovic ha acquistato, in Svezia, nei pressi di Åre (ai confini con la Norvegia) un bosco di circa mille ettari. Valore stimato in 3 milioni di euro. All’interno della sua proprietà, come si evince dal video girato dallo stesso Ibrahimovic in motoslitta e pubblicato nelle stories su ‘Instagram‘, anche un campo da padel!