CURIOSITA’ – Ibrahimovic pone fine alla sfida con una magia: “Pogba, game over”

VIDEO – Nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba hanno inaugurato una curiosa sfida a distanza a colpi di trick. Attraverso i loro profili Instagram i due giocatori hanno fatto vedere le loro abilità tecniche notevoli. Il duello è poi andato avanti per diversi giorni finché il numero 21 del Milan non ha deciso di mettere fine a tutto con un autentico colpo di genio. Guardare per credere! Pogba si arrenderà davvero? Intanto i rossoneri sono tentati da Icardi: ecco pro e contro dell’operazione >>>

