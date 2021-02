Lo scherzo di Baily a Ibrahimovic

Sarà il Manchester United l’avversario del Milan negli ottavi di finale di Europa League. Il grande ex è Zlatan Ibrahimovic, che ha vestito la maglia dei Red Devils. Gazzetta TV ha riproposto un video in cui Bailly, giocatore del Manchester United, dà un calcio allo svedese. La reazione è tutta ridere!

Tornando al calciomercato, il Milan pensa a fare un’offerta per un calciatore