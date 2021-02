Calciomercato Milan – Colpo a zero: c’è l’offerta | News

Le ultime sul calciomercato Milan: ecco il colpo a zero

La stagione entra nella sua fase decisiva, ma il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato. Sono diversi i calciatori seguiti, ma Maldini e Massara fanno attenzione soprattutto a quelli in scadenza nel giugno 2021, che rappresentano un’opportunità per la società dal punto di vista economico.

Tra gli obiettivi c’è sicuramente Florian Thauvin. Il suo contratto con l’Olimpyque Marsiglia scadrà il prossimo 30 giugno e, pertanto oggi il calciatore, che ha già avuto dei proficui contatti con il club rossonero, potrebbe già firmare un accordo con il Milan. Al momento, però, il francese non sembra aver ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Sempre a proposito di parametri zero, c’è un altro giocatore che piace molto. Stiamo parlando di Otavio del Porto. Secondo quando viene riportato dal giornalista Nicolò Schira, ci sarebbe una trattativa avanzata tra il Milan e Evandro Schmidt, agente del calciatore. L’obiettivo del club rossonero è quello di trovare un accordo fino al 2025 per un ingaggio pari a 1 milione di euro.

Otavio, trequartista che può giocare anche come esterno offensivo a sinistra, può diventare un’alternativa interessante per Stefano Pioli in vista della prossima stagione. I contatti tra il Milan e l’entourage del brasiliano sono costanti, ma attenzione alla concorrenza. Su Otavio, infatti, c’è anche la Roma di Fonseca. Il Porto? Vorrebbe tenerlo, ma il trequartista sembra deciso a lasciare il Portogallo al termine della stagione. Vedremo cosa succederà, ma Maldini è pronto a sferrare il colpo. Intanto, sempre a proposito di calciomercato, il Milan pensa al nuovo Neymar.