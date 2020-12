I 4 Sampdoria-Milan da ricordare: Gullit blucerchiato e super Ibra | VIDEO

Sampdoria-Milan: 4 match da ricordare

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Una sfida che ha regalato diversi momenti indimenticabili in Serie A. Il match tra Sampdoria e Milan andrà in scena questa sera alle 20:45 allo stadio ‘Marassi’. Impossibile non ricordare alcune sfide passate: dal gol di un Ruud Gullit passato in blucerchiato, alla doppietta super di Zlatan Ibrahimovic nella scorsa stagione. In mezzo la papera di Gianluigi Donnarumma con conseguente gol di Gregoire Defrel e il gol di esterno punta di Carlos Bacca. Ecco il video. Dato preoccupante per il Milan senza Simon Kjaer: i numeri >>>