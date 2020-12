Milan, l’importanza di Kjaer: zero vittorie senza di lui / News

Milan, Kjaer fondamentale: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La partita di Europa League contro il Celtic è partita nel peggiore dei modi per il Milan: doppio svantaggio e infortunio muscolare per Simon Kjaer. Se il match è stato rimesso in piedi brillantemente, l’amaro in bocca per lo stop del danese rimane. Un nuovo controllo verrà effettuato nella prossima settimana, per questa sera quindi i rossoneri dovranno fare a meno di lui. Un’assenza particolarmente pesante come testimoniano i numeri: come fa notare ‘Tuttosport’, oggi in edicola, il Diavolo non ha mai vinto senza Kjaer. Con l’ex Atalanta lontano dal campo, infatti, sono arrivati tre pareggi (contro Fiorentina, Verona e Spal) e una sconfitta (contro il Genoa, l’ultima in campionato). Ecco la probabile formazione del Milan >>>