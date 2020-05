Hachim Mastour, skills e gol: “Il calcio è la mia vita” | Video

VIDEO MILAN – Hachim Mastour ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram con le sue migliori giocate e gol nel corso della sua (breve) carriera. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Mastour adesso gioca nella Reggina ed ha un contratto fino al giugno 2022.

Classe 1998, Mastour ha scritto così su Instagram: “Voglio condividere con voi questo video (in alto, ndr) perché il calcio è la mia vita. Non mi importa di nient’altro, se succede qualcosa è perché Dio ha voluto. Dio non impone a nessuna anima più peso delle sue capacità. Forse per questo diventi più forte e sai meglio cosa vuoi. Nulla viene senza sofferenza e sacrificio, dormo con i miei sogni e mi sveglio con i miei obiettivi e forse non lo sapete, ma lavoro ogni giorno per raggiungere tutto questo. Non sono niente, sono come te, una persona normale che insegue il suo sogno. Grazie a Dio per darmi una possibilità ogni volta che apro gli occhi e cammino in piedi”.

