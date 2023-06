Balotelli, il meglio con il Sion nella stagione 2022-2023 | VIDEO

Mario Balotelli, ex attaccante anche del Milan, ha indossato nell'ultima stagione la maglia degli svizzeri del Sion: 6 gol in 18 partite

Dopo l'avventura in Turchia, nella fila dell'Adana Demirspor, Mario Balotelli, ex attaccante anche del Milan in Serie A, nella stagione 2022-2023 ha vestito la maglia degli svizzeri del Sion. Con gli elvetici, 'SuperMario' ha giocato 21 partite, di cui 18 in campionato, realizzando 6 gol. Guarda, dunque, il video dei suoi gol in Svizzera!