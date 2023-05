Genoa in Serie A, Gilardino: “Sono tre notti che non dormo” | VIDEO

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, è riuscito a riportare il Grifone in Serie A dopo una sola stagione nella cadetteria. Le sue parole

Con il successo a 'Marassi' per 2-1 contro l'Ascoli (reti di Mattia Bani e Milan Badelj), il Genoa di Alberto Gilardino ha conquistato la promozione in Serie A con due giornate d'anticipo sulla fine del campionato cadetto. Il Grifone torna nella massima serie dopo soltanto una stagione in Serie B ed è merito anche del suo tecnico, ex attaccante del Milan per tre anni, dal 2005 al 2008. Ecco, dunque, le parole di Gilardino in conferenza stampa dopo Genoa-Ascoli in questo video