Genoa-Milan 2-2: le immagini più belle del match di ‘Marassi’

GENOA-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Ieri sera, a ‘Marassi‘, la sfida Genoa-Milan è finita 2-2. Il Grifone è andato avanti per due volte con l’ex rossonero Mattia Destro. Il Diavolo, però, l’ha ripreso in entrambe le circostanze con i gol di Davide Calabria e Pierre Kalulu. Vediamo, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, il film della partita in un minuto con le foto più significative.