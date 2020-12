Genoa-Milan, Calabria: “Sto bene e ho fiducia. Quello che ho sempre voluto”

Genoa-Milan, le dichiarazioni post-partita di Calabria a ‘DAZN’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Genoa-Milan, gara della 12^ giornata di Serie A disputatasi a ‘Marassi‘. Ecco le dichiarazioni di

Sul match: “Partita complicata, il campo pesante e brutto, con tante assenze. Dobbiamo creare maggiori occasioni perché è un periodo che facciamo più fatica

Sul suo momento: “Sto bene, il mister mi dà fiducia e cerco di ripagarla sul campo. E’ quello che ho sempre voluto. Penso che il mio momento sia dovuto alla continuità, alla fiducia e alla voglia di rivalsa. Più fai bene e più ti carichi per continuare su questa strada”.

Sulle indicazioni del mister: “Per lui la cosa fondamentale è non mollare e continuare come stiamo facendo. E’ un periodo non facile con tanta gente fuori ed importante che tutti mettano quel qualcosa in più”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>