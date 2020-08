VIDEO – Conferenza stampa della vigilia per Gennaro Gattuso, che domani affronterà il Barcellona in Champions League. Oltre alle difficoltà della partita, l’allenatore del Napoli si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa, evidenziando la differenza tra il suo ruolo di giocatore e quello attuale. Non semplice togliersi di dosso l’etichetta di ‘Ringhio‘, ma Gattuso è sicuro che il suo pensiero da allenatore è completamente diverso…

BARCELLONA IN DIFFICOLTA’? QUESTO IL SUO PENSIERO >>>