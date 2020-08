Champions League – Barcellona-Napoli, Gattuso: “Dobbiamo scalare l’Everest”

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha detto la sua sulla sfida tra il suo Napoli e il Barcellona. I blaugrana sono in difficoltà? Questo il suo pensiero: “Domani abbiamo l’Everest da scalare. Ho sentito le barzellette in questi giorni, di un Barcellona non in forma, a cui manca mezza squadra. Gli mancano solo due squalificati e hanno un grande squadra con dei giovani che sono uno spettacolo vederli giocare”.

