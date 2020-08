Roma, spunta l’idea Rangnick come direttore sportivo: le ultime

ULTIME NOTIZIE ROMA NEWS – Attenzione alla clamorosa indiscrezione riportata dal ‘Corriere della Sera’ in merito a Ralf Rangnick. Il tedesco, vicinissimo a diventare il nuovo manager del Milan, potrebbe comunque approdare in Italia, nella fattispecie alla Roma. Il noto quotidiano sottolinea che la cessione del club giallorosso a Friedkin sia soltanto l’inizio di una rivoluzione totale. Dopo l’addio di Gianluca Petrachi, infatti, i capitolini potrebbero scegliere Rangnick come nuovo direttore sportivo. Per il momento non c’è nessuna trattativa, ma la situazione contrattuale del ‘Professore’, libero da qualsiasi vincolo dopo aver lasciato il Lipsia, potrebbe ingolosire parecchio.

