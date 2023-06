Malagò: “Berlusconi mecenate appassionato e grande innovatore” | VIDEO

Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha parlato di Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan scomparso lunedì mattina all'età di 86 anni

Lunedì mattina, presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano, Silvio Berlusconi è morto all'età di 86 anni. Ieri pomeriggio, al Duomo di Milano, dunque, Funerali di Stato per il leader di Forza Italia, nonché ex proprietario del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017. Hanno partecipato alle esequie vari personaggi del mondo dello sport. Per esempio, Giovanni Malagò, Presidente del CONI, che ha parlato così di Berlusconi. Guarda il video di 'GazzettaTV'