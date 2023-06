Siviglia-Roma, i rigori visti dai tifosi allo stadio Olimpico | VIDEO

Ecco la sequenza dei calci di rigore della finale di Europa League tra Siviglia e Roma vissuta dai tifosi giallorossi all'Olimpico. Il video

Ieri sera, alla 'Puskás Aréna' di Budapest (Ungheria) il Siviglia di José Luís Mendilibar ha battuto la Roma di José Mourinho ai calci di rigore per 5-2 conquistando l'Europa League 2022-2023. Rete illusoria di Paulo Dybala, pareggio degli andalusi con l'autogol di Gianluca Mancini. Dagli undici metri, poi, gli errori decisivi dello stesso Mancini e di Chris Smalling. Ecco, in questo video, la reazione dei tifosi giallorossi presenti allo stadio 'Olimpico', nella Capitale, per la sequenze dei tiri dal dischetto