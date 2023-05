Finale Europa League – Siviglia-Roma, Mourinho: “Dybala ci sarà” | VIDEO

José Mourinho ha parlato a 'Sky Sport' alla vigilia di Siviglia-Roma, finale di Europa League, confermando la presenza di Paulo Dybala

José Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' all'inviato Angelo Mangiante alla vigilia di Siviglia-Roma, finale dell'Europa League 2022-2023 in programma questa sera, alle ore 21:00, alla 'Puskás Aréna' di Budapest (Ungheria). Lo Special One, per l'occasione, ha confermato la presenza di Paulo Dybala. Da capire se la 'Joya' giocherà dall'inizio o a partita in corso. Ecco, dunque, nel video le dichiarazioni dell'allenatore portoghese