Inter, Onana: “Paura del Manchester City? Zero. Siamo pronti” | VIDEO

André Onana, portiere dell'Inter, ha parlato della finale di Champions League di sabato a Istanbul contro il Manchester City. Il video

'Media Day' in casa Inter in vista dell'imminente finale di Champions League contro l'Inter, in programma sabato 10 giugno, alle ore 21:00, a Istanbul (Turchia). Ha parlato, per l'occasione, il portiere André Onana. L'estremo difensore camerunense, con queste dichiarazioni, ha lanciato la sfida ai 'Citizens' di Pep Guardiola. Ascoltale nel video