Inter, Mkhitaryan: “Farò di tutto per giocare contro il City” | VIDEO

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, sta meglio e punta al rientro in campo nella finale di Champions League. Le sue parole

'Media Day' in casa Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City in programma sabato 10 giugno, alle ore 21:00, a Istanbul (Turchia). Per l'occasione ha parlato Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dei nerazzurri di Simone Inzaghi, fermo da qualche settimana per infortunio. L'armeno ha illustrato le sue condizioni fisiche e presentato la sfida contro i 'Citizens' di Pep Guardiola. Il video con le sue parole