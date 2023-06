Inter, Darmian: “Il Manchester City non è solo Haaland” | VIDEO

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha parlato della finale di Champions League di sabato sera a Istanbul contro il Manchester City

'Media Day' in casa Inter in vista della finale di Champions League di sabato 10 giugno, ore 21:00, a Istanbul (Turchia) contro il Manchester City. Il difensore nerazzurro, Matteo Darmian, ex, tra l'altro, del Manchester United, ha parlato della sfida contro i 'Citizens' e del pericolo pubblico numero uno tra gli inglesi, Erling Braut Haaland. Il video con le sue dichiarazioni