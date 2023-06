Festa Scudetto a Napoli: gioia dei tifosi in Piazza Plebiscito | VIDEO

Ieri festa Scudetto ufficiale dei tifosi del Napoli dopo la conclusione del campionato di Serie A 2022-2023. Premiazione e gioia sconfinata!

Il Napoli di Luciano Spalletti, già aritmeticamente campione d'Italia da qualche settimana, ha vissuto ieri la sua vera e propria festa Scudetto. Dopo la vittoria per 2-0 al 'Maradona' contro la Sampdoria, infatti, è arrivata la premiazione ufficiale della Lega Serie A per Giovanni Di Lorenzo e compagni. Nel frattempo, per le strade, i tifosi azzurri hanno esternato tutta la propria gioia. In questo video, per esempio, le immagini dei festeggiamenti da Piazza Plebiscito