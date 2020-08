Ex Milan, Vieri rassegnato: “Non riesco a scendere sotto i 100 kg” | VIDEO

VIDEO – Per Christian Vieri sono lontani i tempi in cui metteva in mostra i suoi addominali perfetti. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ‘Bobo’ ha deciso di lasciarsi andare a tavola, soprattutto nel lockdown, in cui ha superato abbondantemente i 100 kg di peso. Ma l’ex Milan ha deciso di prendere la situazione di petto e qualche risultato si è visto. Adesso però, per sua stessa ammissione, sembra difficilissimo scendere sotto i 100 kg. Le sue parole.

