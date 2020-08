Filippo Galli riceve la nuova maglia del Milan: la sua reazione (Video)

VIDEO MILAN – La nuova maglia del Milan, presentata ufficialmente nel corso del match contro il Cagliari, ha riscosso un grande successo. C’è stato un boom di vendite per una casacca che cerca di rispecchiare fedelmente la storia della città di Milano. Il club rossonero, inoltre, sta inviando molte copie personalizzate a grandi giocatori del passato che hanno fatto la storia. Tra questi rientra sicuramente Filippo Galli, che si è mostrato felice come un bambino dopo il gentile dono del Milan. Una reazione da tifoso vero, che non è passata inosservata. Vedere per credere.

