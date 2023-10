Inzaghi: “Scommesse, pagina brutta e sconvolgente” | VIDEO

Filippo Inzaghi, ex rossonero e da poco allenatore della Salernitana, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dell'ultimo scandalo scommesse

Filippo Inzaghi, ex attaccante (2001-2012) ed ex allenatore (2014-2015) del Milan, da poco nominato tecnico della Salernitana, è stato protagonista di un talk a lui dedicato a Trento, in occasione del 'Festival dello Sport' organizzato da 'La Gazzetta dello Sport'. Al termine dell'evento, 'SuperPippo' è stato anche intervistato dal giornalista Fabio Russo della 'rosea': tema principale della chiacchierata, lo scandalo scommesse che sta travolgendo il calcio italiano