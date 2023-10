Ibrahimovic: “Leao in campo, Balotelli in tribuna: ecco perché” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha parlato della differenza tra Rafael Leao e Mario Balotelli al Festival dello Sport di Trento

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, è intervenuto ieri al 'Festival dello Sport', organizzato, come anno, da 'La Gazzetta dello Sport' a Trento. Per l'occasione, Ibra ha anche parlato della differenza che c'è tra Rafael Leao, suo ex compagno in rossonero, e Mario Balotelli, talento incompiuto - passato anche per il Diavolo - al quale il portoghese era stato paragonato proprio sulla 'rosea' non tanto tempo fa. Ecco, nel video, le dichiarazioni di Zlatan