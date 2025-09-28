PIANETAMILAN i nostri video Ex Milan, Diamanti sicuro: “Balotelli nel 2012 era nella top 3 mondiale”

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, Diamanti sicuro: “Balotelli nel 2012 era nella top 3 mondiale”

desc img
Emiliano Guadagnoli
28 settembre

Compagno di Balotelli, ex attaccante del Milan, in Nazionale durante il torneo in Polonia e Ucraina, Alessandro Diamanti ne parla benissimo

Compagno di Balotelli, ex attaccante del Milan, in Nazionale durante il torneo in Polonia e Ucraina, Alessandro Diamanti ne parla benissimo. Ecco il video da Gazzetta.it.