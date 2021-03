Ex Milan – Dal pallone al bodybuilding: l’evoluzione di José Mari | VIDEO

José Mari: da meteora del Milan a bodybuilder di professione

Nuova vita per l’ex attaccante del Milan José Mari. Lo spagnolo, infatti, oggi è un grandissimo appassionato di bodybuilding, tant’è che il suo corpo è letteralmente diverso rispetto a quando lo si vedeva sui campi da calcio. Con la maglia rossonera non ha fatto grandi cose: per lui si contano 52 presenze e 5 gol in tre stagioni. Di seguito il video che lo ritrae durante un suo allenamento in palestra. Domani sera il Milan affronterà il Napoli: la probabile formazione dei rossoneri.