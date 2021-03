Milan-Napoli, la probabile formazione di Pioli / News

Milan-Napoli: la probabile formazione di Pioli

Dopo un momento di appannamento, ora i rossoneri sembrano aver ritrovato entusiasmo e gamba. Nel match europeo di giovedì c’è stata una grande prestazione, che fa il paio con quella della scorsa settimana in campionato. Ora c’è Milan-Napoli e Stefano Pioli ritrova anche alcuni titolari. Una situazione fondamentale per poter fare alcune rotazioni. Non tutti, infatti, saranno subito schierati dal primo minuto. Ormai anche le “riserve” hanno dimostrato di essere di altissimo valore. Ecco la probabile formazione rossonera di Pioli per Milan-Napoli di domani.

Tra i pali ovviamente nessun dubbio: ci sarà ancora una volta Gianluigi Donnarumma. Per lui è sempre una partita speciale quella con i partenopei. In difesa, a destra ci dovrebbe essere Davide Calabria. Il terzino però non è al meglio e sarà valutato solo nella giornata di domani. C’è comunque fiducia. Al centro, la coppia dovrebbe essere la classica: Simon Kjaer con il capitano Alessio Romagnoli. Anche quest’ultimo, però, è acciaccato e sarà valutato solo domani. Dalla parte opposta nessun dubbio: Theo torna a disposizione e sarà titolare.

A centrocampo leggera turnazione: non coinvolge, ovviamente, Franck Kessie. L’ivoriano sta dimostrando di essere un giocatore di un livello superiore e per il Milan è davvero indispensabile. Al suo fianco rientra dal primo minuto Sandro Tonali. Anche per lui partita speciale, visto che l’allenatore avversario era il suo idolo da bambino, quando vestiva la maglia rossonera.

Sulla trequarti, spazio a Samu Castillejo sulla destra. Al centro, invece, un altro rientro: Hakan Calhanoglu dovrebbe essere titolare. A sinistra, nonostante un po’ di scelta, ci sarà ancora Alexis Saelemaekers. Il belga dà garanzie e dovrebbe partire dal primo minuto. Unica punta ancora Rafael Leao, nonostante non sia ancora riuscire riuscito a trovare il gol da quando è tornato a interpretare quel ruolo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao

