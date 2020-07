EX MILAN – Berlusconi, il Monza lo omaggia così: “La storia continua”

ULTIME NEWS – Grande festa in casa Monza per la vittoria del campionato di Serie C e soprattutto per la promozione nella serie cadetta, anche se Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono già concentrati sul lavoro da fare per portare il club brianzolo in Serie A. Il Monza, in attesa della nuova stagione, si gode il presente, e, attraverso il proprio accout ufficiale Twitter, ha voluto dedicare un video a Berlusconi, il presidente più vincente della storia del calcio. Nel video tutti i trionfi del presidente, ovviamente colorati di rossonero.

