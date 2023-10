Europei 2024, l’Italia si qualifica se …: le combinazioni | VIDEO

Dopo il ko in Inghilterra, l'Italia di Luciano Spalletti può ancora qualificarsi per gli Europei 2024. I risultati che premiano gli Azzurri

Dopo la sconfitta rimediata a Wembley (Londra) contro l'Inghilterra, l'Italia di Luciano Spalletti può ancora qualificarsi per i prossimi Campionati Europei, in programma in Germania nel 2024. Gli Azzurri hanno ancora due partite a disposizione, contro Macedonia del Nord e Ucraina (avanti di 3 punti nel Gruppo C, ma con una gara in più) per poter centrare l'obiettivo. Ecco, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le combinazioni di risultati che premierebbero la nostra Nazionale