PIANETAMILAN i nostri video Milan, senti Dida: “Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro” | VIDEO
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Milan, senti Dida: “Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro” | VIDEO
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Quest'oggi a Milano si svolge finalmente il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Nelson Dida, ex portiere del Milan
Quest'oggi a Milano si svolge finalmente il World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha riunito molti ex campioni del calcio: tra questi anche l'ex portiere rossonero Nelson Dida. Il nostro inviato, Stefano Bressi, ha voluto raccogliere alcune dichiarazioni. Il video.