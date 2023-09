Il derby tra Inter e Milan comanda in Europa: il confronto | Video

Il derby tra Inter e Milan comanda in Europa. Ecco il confronto con le altre stracittadine dei più importanti campionati

Nella giornata di sabato 16 settembre, alle ore 18:00, al rientro dalla sosta per le Nazionali andrà in scena il tanto atteso derby Inter-Milan. Che già al quarto turno di Serie A mette in palio la testa del campionato tra le uniche due squadre a punteggio pieno. Il 'derby della Madonnina' è il più sentito e seguito d'Europa. Ecco il video di Gazzetta TV relativo al confronto con le stracittadine più importanti degli altri top campionati.