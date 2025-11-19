Domenica sera a 'San Siro' c'è il derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri: l'analisi nel video

Durante l'ultima puntata de 'La Tripletta', il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti sportivi della 'rosea', Luca Bianchin e Luigi Garlando, hanno indicato i due calciatori che possono decidere il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. La loro analisi in questo estratto video