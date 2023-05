Derby Inter-Milan 1-0, Giroud: “Hanno meritato la qualificazione” | VIDEO

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha parlato al termine del derby Inter-Milan di 'San Siro'. Ecco le parole del francese sul match

Ieri sera, a 'San Siro', l'Inter di Simone Inzaghi ha battuto per 1-0 il Milan di Stefano Pioli. Grazie a un gol di Lautaro Martínez al 74', che si è aggiunto ai due gol segnati già nel match di andata, i nerazzurri hanno conquistato la finale di Champions League ed eliminato in semifinale i cugini rossoneri. Al termine dell'EuroDerby, ha parlato il centravanti del Diavolo, Olivier Giroud, il quale ha riconosciuto i meriti degli avversari. Ecco, in questo video, le sue parole sulla partita