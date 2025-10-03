Davids subisce un tunnel da una ragazzina e cade: che risate! | VIDEO

Edgar Davids, ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter, protagonista - suo malgrado - di un siparietto tutto da ridere. Guarda il video

Edgar Davids, ex centrocampista in Serie A con Milan, Juventus e Inter, è stato ospite dell'evento "Steve Nash Showdown Street Soccer" a New York (U.S.A.). Davanti a un pubblico numeroso, l'olandese è sceso in campo e ha subito un tunnel clamoroso da una giovanissima giocatrice di basket. Guarda il video!