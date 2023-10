Ancelotti torna a Napoli con il Real Madrid: numeri e curiosità | VIDEO

Carlo Ancelotti, ex tecnico del Milan oggi al Real Madrid, tornerà domani sera a Napoli, dove ha allenato, per la gara di Champions League

Carlo Ancelotti, ex giocatore (1987-1992) ed ex tecnico del Milan (2001-2009) oggi allena, come noto, il Real Madrid. Ancelotti tornerà domani sera, però, a Napoli, dove ha allenato per 18 mesi tra il 2018 e il 2019, per la seconda partita del Gruppo C della Champions League 2023-2024. Ecco, dunque, numeri e curiosità sul tema in questo video della redazione di 'GazzettaTV'