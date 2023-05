Ancelotti: “Il mio futuro? Il Presidente è stato chiaro” | VIDEO

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato del suo futuro dopo lo 0-4 incassato dal Manchester City in Champions League. Il video

Ieri sera il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione in carica della Champions League, ha salutato il torneo in semifinale. Dopo l'1-1 dello stadio 'Santiago Bernabéu' contro il Manchester City, infatti, i 'Blancos' sono stati spazzati via in Inghilterra con un perentorio 4-0 dalla squadra di Pep Guardiola. Al termine del match, in conferenza stampa, ad Ancelotti sono stati chiesti lumi sul suo futuro. In questo video ecco la risposta del tecnico italiano