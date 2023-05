Inter-Milan, Sacchi: “Leao? È meglio chi gioca per la squadra” | VIDEO

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan di domani sera e di Rafael Leao alla 'Milano Football Week'

Nell'ultimo fine settimana Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, è intervenuto alla 'Milano Football Week'. Ha parlato del Milan dei suoi tempi, soffermandosi, poi, in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', sul derby Inter-Milan di domani sera, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League e sull'eventuale apporto che potrebbe dare il recuperato Rafael Leao alla causa rossonera. Nel video le dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano'