Inter-Milan, Mancini: “Un quarto d’ora in campo me lo farei” | VIDEO

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato ieri in occasione della prima giornata della 'Milano Football Week'. Tra i tanti temi dibattuti, il C.T. azzurro si è soffermato anche su Inter-Milan, il derby di Milano valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League in programma martedì 16 maggio, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sul tema