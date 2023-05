Inter-Milan, Capello: “Il Diavolo deve ritrovarsi. Su Leao…” | VIDEO

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League

Nell'ultimo fine settimana Fabio Capello, ex allenatore del Milan negli anni Novanta, è stato ospite della 'Milano Football Week'. A margine dell'evento, poi, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Si è soffermato sul suo passato rossonero, ma ha anche discusso di attualità e, in particolare, del derby contro l'Inter in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro', valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in questo video