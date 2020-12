Cassano contro Dybala: “Immobile ha fatto 120 gol, lui…” | VIDEO

Cassano contro Dybala

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIO – Nella classica diretta tra Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, si parla ovviamente sempre di calcio. Se i primi tre cercano di essere sempre abbastanza misurati, lo stesso non si può certo dire per 'Fantantonio', spesso senza filtri e senza problemi a dire ciò che pensa. L'ultimo colloquio prendeva in esame il nome di Paulo Dybala, attaccante della Juventus. Per Cassano l'argentino non è un campione e non merita ingaggi da capogiro. Di contro, invece, c'è Ciro Immobile, 'che ha segnato 120 gol in 4 anni con una squadra normale'.